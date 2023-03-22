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1 час назад

Продажи новостроек в Москве за январь-февраль снизились более чем на треть

Агентство «Москва»иещё 1

В январе-феврале 2023 года в Москве зарегистрировано 15 тыс. 516 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на рынке жилой и нежилой недвижимости, что на 36% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по столице.

Продажи новостроек в Москве снизились более чем на треть
Фото: ТАССТАСС

«В январе-феврале 2023 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 15 тыс. 516 договоров участия в долевом строительстве, включая жилой и нежилой фонды, что на 36% ниже аналогичного периода прошлого года (24 тыс. 270 ДДУ) и на 17,6% меньше 2021 года (18 тыс. 841 ДДУ)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в феврале 2023 года столичным Росреестром зарегистрировано 5 тыс. 286 договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости, что на 8% меньше января (5 тыс. 777 ДДУ) и на 48% ниже показателя февраля 2022 года (10 тыс. 138 ДДУ).

В нежилом фонде столицы в феврале текущего года зарегистрировано 2 тыс. 96 ДДУ, что на 11% меньше, чем в предыдущем месяце (2 тыс. 357 ДДУ), в годовом выражении данный показатель снизился на 46% (3 тыс. 893 ДДУ).

Как отмечается, второй месяц подряд показатели первичного рынка недвижимости в столице демонстрируют снижение. При этом если в январе спад был почти на треть по отношению к декабрю, то в феврале разница составила 8%.

«Цифры января-февраля выглядят вполне закономерно, учитывая изменение программ кредитования и возросший интерес покупателей на вторичном рынке Москвы, о чем свидетельствует февральская статистика Росреестра. В то же время застройщики продолжают предлагать гибкие условия покупки квартир, а с учетом выхода на рынок новых комфортных проектов, показатели марта могут изменить динамику зарегистрированных ДДУ», - пояснили в пресс-службе.

Новости Москвы,Росреестр,
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