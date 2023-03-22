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1 час назад

В Москве в этом году завершат интеграцию железных дорог с МЦК

ТАСС

Станцию Кутузовская планируется открыть на соединительной ветви МЦД-4 в этом году, одновременно с чем завершится интеграция железнодорожных направлений с МЦК. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве в этом году завершат интеграцию железных дорог с МЦК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В этом году завершим интеграцию ж/д направлений с МЦК. Сейчас на маршруте от Апрелевки до Москвы нет пересадок на МЦК. С запуском D4 на этом направлении их появится сразу две удобные пересадки - на новых современных городских вокзалах Кутузовская и Тестовская", - говорится в публикации.

Там уточняется, что Кутузовская станет первой пересадочной станцией с МЦД-4 на МЦК на маршруте из Апрелевки. Новый ТПУ объединит МЦД, МЦК, Филевскую линию метро и наземный транспорт, создаст удобные маршруты для 70 тыс. жителей Дорогомилово. Ожидается, что в 2025 году количество пассажиров Кутузовской составит около 16 тыс. человек в сутки.

"Новый городской вокзал D4 интегрируем в городскую застройку - тысячи сотрудников получат доступ в офисный центр прямо со станции МЦД по пешеходному переходу. Для него уже ведут буровые работы для установки свай. Улучшится и пешеходная связь с улицей Кульнева: вы сможете переходить дорогу быстрее и удобнее", - заключили в департаменте.

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