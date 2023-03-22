В Москве в этом году завершат интеграцию железных дорог с МЦК

"В этом году завершим интеграцию ж/д направлений с МЦК. Сейчас на маршруте от Апрелевки до Москвы нет пересадок на МЦК. С запуском D4 на этом направлении их появится сразу две удобные пересадки - на новых современных городских вокзалах Кутузовская и Тестовская", - говорится в публикации.