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Здание под спорткомплекс выставили на аукцион в Москве

На юго-западе Москвы на открытый аукцион по аренде выставлено здание под открытие спортивного комплекса. Объект находится рядом со станцией метро «Ясенево».

Здание под спорткомплекс выставили на аукцион в Москве
© РИА Новости

Как сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, площадь здания превышает тысячу квадратных метров. Договор с победителем торгов заключат на 25 лет. Перечень спортивных услуг арендатор сможет определить самостоятельно.

Заявочная кампания по объекту завершится 17 апреля, торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 25 апреля

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