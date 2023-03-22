Утверждены проекты планировки всего маршрута Бирюлевской линии метро

Проекты планировки еще двух участков Бирюлевской линии столичного метрополитена утвердили в Москве. Таким образом, весь маршрут обеспечен градостроительной документацией, сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро - от станции "Кленовый бульвар" до Каширского шоссе и далее до района Бирюлево Западное. Таким образом, утверждена градостроительная документация на всю Бирюлевскую линию от станции "ЗИЛ" до станции "Бирюлево" общей протяженностью 22 км", - сказал Бочкарев.
По словам главы стройкомплекса, новая линия, проект планировки которой разработан в Институте Генплана, сделает метрополитен доступнее более чем для 700 тыс. жителей столицы. Метро придет в районы, где жители ждут его давно.
"Главное, что даст городу Бирюлевская линия - это новые транспортные связи, а их никогда не бывает слишком много. Жители Бирюлево Западного и Бирюлево Восточного, которым до ближайших станций метро сейчас нужно ехать в соседние районы, получат свои станции практически в зоне пешей доступности", - подчеркнул он.
Заммэра считает, что Бирюлевская линия позволит улучшить транспортное обслуживание жителей семи районов Южного и Юго-Восточного административных округов Москвы, таких как Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники.
Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, проект новой линии включает в себя 10 станций и одно электродепо. "Проект первого участка был утвержден в 2021 году, он включает станции: "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". На утвержденных сейчас участках построят семь станций: от "Кленового бульвара" до Каширского шоссе, появятся станции "Курьяново" и "Москворечье", а на третьем участке - станции "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлево", - сообщила она.
Благодаря этой линии метрополитена, по словам председателя Москомархитектуры, москвичам будет удобнее добраться до важных территорий общегородского значения и мест приложения труда. Таких, например, как парк аттракционов "Остров мечты", музей-заповедник "Коломенское", территория ЗИЛа.
"Бирюлевская линия даст возможность "свободно вздохнуть" южным участкам Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий. После того, как у горожан появятся дополнительные маршруты, будет существенно разгружена действующая транспортная система", - отметила начальник мастерской развития скоростного внеуличного транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина.
Как пояснили в пресс-службе городского комплекса градостроительной политики и строительства, москвичи уже привыкли к ТПУ, объединяющим метро, МЦК, МЦД, поэтому и на четырех станциях новой линии организуют транспортно-пересадочные узлы. Со станции "Бирюлево" будет пересадка на платформу Бирюлево-Пассажирская очень востребованного Павелецкого направления МЖД (перспективный маршрут МЦД-5). Станции "Кленовый бульвар" и "Остров Мечты" образуют пересадку на Большую Кольцевую и Замоскворецкую линии метрополитена, а станция "ЗИЛ" обеспечит пересадки на строящуюся Троицкую линию метро и МЦК.