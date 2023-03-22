Утверждены проекты планировки всего маршрута Бирюлевской линии метро

Проекты планировки еще двух участков Бирюлевской линии столичного метрополитена утвердили в Москве. Таким образом, весь маршрут обеспечен градостроительной документацией, сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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"Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро - от станции "Кленовый бульвар" до Каширского шоссе и далее до района Бирюлево Западное. Таким образом, утверждена градостроительная документация на всю Бирюлевскую линию от станции "ЗИЛ" до станции "Бирюлево" общей протяженностью 22 км", - сказал Бочкарев.

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По словам главы стройкомплекса, новая линия, проект планировки которой разработан в Институте Генплана, сделает метрополитен доступнее более чем для 700 тыс. жителей столицы. Метро придет в районы, где жители ждут его давно.

"Главное, что даст городу Бирюлевская линия - это новые транспортные связи, а их никогда не бывает слишком много. Жители Бирюлево Западного и Бирюлево Восточного, которым до ближайших станций метро сейчас нужно ехать в соседние районы, получат свои станции практически в зоне пешей доступности", - подчеркнул он.

Заммэра считает, что Бирюлевская линия позволит улучшить транспортное обслуживание жителей семи районов Южного и Юго-Восточного административных округов Москвы, таких как Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники.

Новые маршруты и ТПУ

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, проект новой линии включает в себя 10 станций и одно электродепо. "Проект первого участка был утвержден в 2021 году, он включает станции: "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". На утвержденных сейчас участках построят семь станций: от "Кленового бульвара" до Каширского шоссе, появятся станции "Курьяново" и "Москворечье", а на третьем участке - станции "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлево", - сообщила она.

Благодаря этой линии метрополитена, по словам председателя Москомархитектуры, москвичам будет удобнее добраться до важных территорий общегородского значения и мест приложения труда. Таких, например, как парк аттракционов "Остров мечты", музей-заповедник "Коломенское", территория ЗИЛа.

"Бирюлевская линия даст возможность "свободно вздохнуть" южным участкам Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий. После того, как у горожан появятся дополнительные маршруты, будет существенно разгружена действующая транспортная система", - отметила начальник мастерской развития скоростного внеуличного транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина.