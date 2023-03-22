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42 минуты назад

Дом по программе реновации на 252 квартиры построят в Люблине

Вечерняя Москваиещё 6

Новостройку с подземной парковкой построят по программе реновации в столичном районе Люблино. Об этом в среду, 22 марта, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

Дом по программе реновации на 252 квартиры построят в Люблине
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Согласно проекту, для жителей района построят трехсекционный дом, на подземном этаже которого появится одноуровневая автостоянка. Жилая часть будет включать 252 квартиры с современной отделкой. Застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки. Разрешительная документация оформлена, и генподрядчик может начинать работы, — рассказал он.

Здание возведут на месте снесенной пятиэтажки. Первые этажи предусмотрены для нежилых помещений, где можно будет открыть кафе, магазины и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. В вестибюлях построят зоны для колясок и комнаты консьержа.

В доме появится 73 однокомнатные, 174 двухкомнатные и пять трехкомнатных квартир. Территорию вокруг новостройки благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газон, обустроят детскую и спортивную площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одна новостройка на 210 квартир по реновации появится в Северном Бутове. В трехсекционном здании построят 69 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 51 трехкомнатную квартиру.

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