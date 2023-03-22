Еще два автобуса проекта «Маршрут к долголетию» запустили в Москве

В столице начали курсировать еще два автобуса проекта «Маршрут к долголетию». Об этом в среду, 22 марта, сообщила руководитель проекта «Центры московского долголетия» Елена Громова.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Впервые такой автобус запустили в июле прошлого года, он связал центры в ЦАО и ТиНАО. Теперь они курсируют по всему городу и перевезли уже 30 участников проекта.

— Мы запустили еще два бесплатных автобуса, которые помогут жителям столицы старше 55 лет перемещаться с комфортом между всеми центрами московского долголетия, встречаться с единомышленниками и друзьями, обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия, — рассказала Громова.

Таким образом число автобусов проекта достигло пяти. При этом планируется продолжить развивать «Маршрут к долголетию», передает официальный сайт мэра Москвы.