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30 минут назад

Прогноз погоды: Вильфанд пообещал «дружную весну» москвичам

Lenta.ruиещё 1

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москве ожидаются дождливая погода и пообещал до 10-13 градусов тепла. Такие погодные условия называют «дружной весной».

Вильфанд пообещал «дружную весну» москвичам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, среда и четверг будут почти без осадков, а вот в пятницу, субботу и воскресенье «дожди ожидаются приличные — не ливни, но приличные». Вильфанд подчеркнул, дожди окажут разрушительное влияние на снежный покров в столичном регионе.

В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности

Сейчас в регионе наблюдается «апрельская погода», так как такие показатели температуры значительно выше климатической нормы, отметил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в России части регионов грозит затопления в период половодья. Это коснется Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, Великого Устюга в Вологодской области и других городов.

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