Вильфанд пообещал «дружную весну» москвичам

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москве ожидаются дождливая погода и пообещал до 10-13 градусов тепла. Такие погодные условия называют «дружной весной».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, среда и четверг будут почти без осадков, а вот в пятницу, субботу и воскресенье «дожди ожидаются приличные — не ливни, но приличные». Вильфанд подчеркнул, дожди окажут разрушительное влияние на снежный покров в столичном регионе.

Сейчас в регионе наблюдается «апрельская погода», так как такие показатели температуры значительно выше климатической нормы, отметил синоптик.