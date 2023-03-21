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26 минут назад

Названа максимальная длина эскалатора на БКЛ московском метро

Мослента

Максимальную длину эскалатора на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро назвал в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Названа максимальная длина эскалатора на БКЛ московском метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Градоначальник сообщил, что длина самого длинного подъемника на БКЛ — 130 метров. Он расположен на станции «Марьина роща». Уточняется, что на всем участке кольца установлено 252 эскалатора, общая протяженность которых составляет семь километров.

Ранее сообщалось, что арт-объект, ставший популярным на одной из станций метро, решили не демонтировать. Это LED-экран в виде ковра-самолета, который установила компания МТС.

Новости Москвы,Сергей Собянин,МТС,
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