За год в зоне СВО состоялось 150 выступлений московских артистов

Около 150 выступлений в московских артистов состоялось в зоне специальной военной операции (СВО) за год. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

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"Мы понимаем, что мы находимся в определенном и лирическом моменте. <…> У нас за прошедший год [состоялось] 150 выступлений наших московских артистов в зоне проведения специальной военной операции, перед военнослужащими, в госпиталях. Сейчас, с 17 марта, <…> 10 дней наши лучшие театры - Сатиры, Современник, Таганка, Пушкина, Моссовета - выезжают и выступают артисты перед нашими военнослужащими, которые находятся на лечении в подмосковных разных заведениях", - сказал Кибовский.

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Он добавил, что более 16 млн рублей были переданы столичными театрами на восстановление театра в Мариуполе.

"Патриотизм - он не только со сцены. И потрясающие спектакли, конечно. <…> Тема, она, действительно, звучит. <…> Мы сюда принимаем коллег из Луганской и Донецкой народных республик, потрясающие [были] показаны спектакли, <…> наши художественные, театральные школы взаимодействуют напрямую со школами Луганска и Донецка. <…> Это очень нужная и важная работа", - отметил министр правительства столицы.

Кибовский также сообщил, что "Москонцерт" организовал выступления артистов для бойцов в блиндаже, в 100 м от линии боевого соприкосновения, "потому что другого места просто не было".

"Они туда пришли, и как выступать под обстрелом? Командиры включили рации, и бойцы с передовой заказывали мелодии, и ребята играли и пели в блиндаже, и это шло [в трансляции] по всей линии, в 100 м от противника. <…> И сегодня наши ребята из "Москонцерта" тоже там", - рассказал он.

По его словам, артисты обеспечены всем необходимым для нахождения в зоне СВО.