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22 минуты назад

Рестораны Москвы начали монтировать летние веранды

Российская Газетаиещё 1

Сезон летних веранд открывается в Москве 1 апреля, но дни стоят теплые и солнечные, потому многие рестораны уже начали их монтировать.

Рестораны Москвы начали монтировать летние веранды
Фото: ТАССТАСС

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что летние кафе в Москве должны быть включены в городскую схему размещения, только тогда они имеют право работать. Сейчас схема насчитывает 3,3 тыс. веранд - их число остается примерно одинаковым последние годы. Но для установки летних кафе существуют строгие правила.

"Веранды не должны мешать движению пешеходов по тротуару и препятствовать доступу к общественному транспорту. Так, например, конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок", - говорит начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Больше всего летних кафе традиционно открывается в центре города. Обычно их украшают цветами и пытаются всячески выделить среди конкурентов. В 2021 году на центральных улицах даже появились парклеты - летние кафе на месте обычных парковочных мест.

Новости Москвы,Иван Бобров,Алексей Немерюк,
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