Рестораны Москвы начали монтировать летние веранды

"Веранды не должны мешать движению пешеходов по тротуару и препятствовать доступу к общественному транспорту. Так, например, конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок", - говорит начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.