Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы

На двух набережных в центре столицы установили противопаводковые барьеры. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

— На время пропуска весеннего паводка на причале «Зарядье» на Москворецкой набережной и причале «Международная выставка» на Краснопресненской набережной установлены пластиковые водоналивные барьеры, — рассказал он.

Подобные конструкции в городе используют уже не в первый раз, благодаря им можно предотвратить подтопление причалов при резком повышении уровня воды. Барьеры представляют собой отдельные пластиковые блоки, произведенные из полиэтилена низкого давления.