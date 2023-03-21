На территории "Солнце Москвы" запустят проект "StandUp под колесом"

Новый проект "StandUp под колесом" запустят 24 марта на территории "Солнца Москвы", которая расположена на ВДНХ . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-оператора.

"Мы запускаем новый весенний проект "StandUp под колесом". Это цикл стендап-выступлений в гастрокластере "Солнца Москвы", посетить которые может любой желающий. Участники проекта - резиденты популярных комедийных телевизионных проектов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что размещение гостей организовано за столиками. Количество мест ограничено. Первое стендап-шоу состоится в 24 марта в 19:00. Сбор за 30 минут до начала мероприятия.