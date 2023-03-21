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16 минут назад

На территории "Солнце Москвы" запустят проект "StandUp под колесом"

ТАСС

Новый проект "StandUp под колесом" запустят 24 марта на территории "Солнца Москвы", которая расположена на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-оператора.

На территории "Солнце Москвы" запустят проект "StandUp под колесом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы запускаем новый весенний проект "StandUp под колесом". Это цикл стендап-выступлений в гастрокластере "Солнца Москвы", посетить которые может любой желающий. Участники проекта - резиденты популярных комедийных телевизионных проектов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что размещение гостей организовано за столиками. Количество мест ограничено. Первое стендап-шоу состоится в 24 марта в 19:00. Сбор за 30 минут до начала мероприятия.

"Хедлайнерами вечера станут Андрей Серебренников, Иван Бобровников, Максат Сыдыков. Резиденты лучших стендап-клубов Москвы расскажут гостям свои новые шутки. Кроме этого, на каждом выступлении будут проводиться розыгрыши билетов на колесо обозрения", - рассказал собеседник агентства.

Новости Москвы,ВДНХ,
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