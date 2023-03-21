В Москве пройдет международный симпозиум к 150-летию Сергея Рахманинова

Накануне даты 150-летия Сергея Рахманинова 30-31 марта в Москве состоится научный симпозиум "С.В. Рахманинов и его эпоха", организованный Музеем музыки, Институтом искусствознания и Московской консерватории.

Фото: Игорь Филонов/ РГ Игорь Филонов/ РГ

В работе симпозиума, который пройдет в международном формате, планируют принять участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и других городов России, а также музыканты и ученые из Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Китая, Японии. Доклады представили ученые Кубы, Туркмении, Абхазии. Будут представлены 39 докладов.

Темой симпозиума стало взаимодействие музыканта с современной ему эпохой, вместившей в себя глобальные политические, культурные и мировоззренческие изменения, также будут рассматриваться вопросы стиля композитора, анализ наследия на основе архивных материалов и публикаций.