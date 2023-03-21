В Москве пройдет международный симпозиум к 150-летию Сергея Рахманинова

Накануне даты 150-летия Сергея Рахманинова 30-31 марта в Москве состоится научный симпозиум "С.В. Рахманинов и его эпоха", организованный Музеем музыки, Институтом искусствознания и Московской консерватории.
В работе симпозиума, который пройдет в международном формате, планируют принять участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и других городов России, а также музыканты и ученые из Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Китая, Японии. Доклады представили ученые Кубы, Туркмении, Абхазии. Будут представлены 39 докладов.
Темой симпозиума стало взаимодействие музыканта с современной ему эпохой, вместившей в себя глобальные политические, культурные и мировоззренческие изменения, также будут рассматриваться вопросы стиля композитора, анализ наследия на основе архивных материалов и публикаций.
Инициатор симпозиума - Российский национальный музей музыки, в фондах которого находится самое объемное в России собрание документов Рахманинова, включающее рукописи его сочинений, письма, мемориальные вещи. В Год Рахманинова музей проведет множество выставок и концертов, где будет звучать музыка Рахманинова.