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1 час назад

В Москве пройдет международный симпозиум к 150-летию Сергея Рахманинова

Российская Газетаиещё 2

Накануне даты 150-летия Сергея Рахманинова 30-31 марта в Москве состоится научный симпозиум "С.В. Рахманинов и его эпоха", организованный Музеем музыки, Институтом искусствознания и Московской консерватории.

В Москве пройдет международный симпозиум к 150-летию Сергея Рахманинова
Фото: Игорь Филонов/ РГИгорь Филонов/ РГ

В работе симпозиума, который пройдет в международном формате, планируют принять участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и других городов России, а также музыканты и ученые из Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Китая, Японии. Доклады представили ученые Кубы, Туркмении, Абхазии. Будут представлены 39 докладов.

Темой симпозиума стало взаимодействие музыканта с современной ему эпохой, вместившей в себя глобальные политические, культурные и мировоззренческие изменения, также будут рассматриваться вопросы стиля композитора, анализ наследия на основе архивных материалов и публикаций.

Инициатор симпозиума - Российский национальный музей музыки, в фондах которого находится самое объемное в России собрание документов Рахманинова, включающее рукописи его сочинений, письма, мемориальные вещи. В Год Рахманинова музей проведет множество выставок и концертов, где будет звучать музыка Рахманинова.

Новости Москвы,Сергей Рахманинов,
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