За сутки в Москве выявили 1 092 случая заражения COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявили 1 092 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Число заболевших за прошедшие 24 часа в столице составило 2 397 человек, умерли 8 пациентов.

Таким образом, с начала массового распространения коронавируса в столице было выявлено 3 460 548 случаев заражения. Выздороветь за время пандемии COVID-19 в Москве удалось 3 264 866 пациентам, умерли 48 386 человек.

Тем временем число заражений COVID-19 по всей России за минувшие 24 часа составило 9 373. Выздоровели 13 345 пациентов, умерли 34 человека.