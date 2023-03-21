Москва получит тысячу электробусов

По контракту КАМАЗ поставит для парка Мосгортранса за два года тысячу электробусов.

Каждый месяц на маршруты будут выходить 50 новых машин. В столице постоянно развивают инфраструктуру для этого экологичного вида транспорта. В 2022 году заработал электробусный парк «Красная Пахра» в ТиНАО, в городе появились 34 ультрабыстрые зарядные станции. На 2023 год запланировано открытие нового парка в Митино и установка около 200 ультрабыстрых зарядок.