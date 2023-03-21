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40 минут назад

Москва получит тысячу электробусов

Москва меняется

По контракту КАМАЗ поставит для парка Мосгортранса за два года тысячу электробусов.

Москва получит тысячу электробусов
Фото: © Лена Грачева / Москва Меняется© Лена Грачева / Москва Меняется

Каждый месяц на маршруты будут выходить 50 новых машин. В столице постоянно развивают инфраструктуру для этого экологичного вида транспорта. В 2022 году заработал электробусный парк «Красная Пахра» в ТиНАО, в городе появились 34 ультрабыстрые зарядные станции. На 2023 год запланировано открытие нового парка в Митино и установка около 200 ультрабыстрых зарядок.

В 2022 году предприятие стало выпускать модель электробуса, не зависящую от санкций и исключающую проблемы с запчастями и обслуживанием. У КАМАЗа-6282 увеличена ёмкость батареи, климат-система на 100% электрическая.

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