Проезд китайской делегации по пустому Садовому кольцу попал на видео

Правительственная делегация во главе с китайским лидером Си Цзиньпином на автомобилях в сопровождении мотоциклистов проехала по пустому, специально перекрытому для других машин Садовому кольцу. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

На кадрах запечатлено, как кортеж председателя КНР следует по пустой дороге в центре Москвы. Их авто сопровождают полицейские машины с мигалками.

Как сообщают «Известия», глава КНР Си Цзиньпин уже прибыл в Дом правительства на переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В пресс-службе столичного Дептранса напомнили, что с 14:00 до 19:00 в центре города ожидаются автомобильные пробки. Сейчас движение наиболее затруднено на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, Тверской улице и Кутузовском проспекте.

Вечером ожидаются пробки в девять баллов, сложнее всего автомобилистам будет проехать по Бульварному и Садовому кольцу.