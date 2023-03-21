В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Проезд китайской делегации по пустому Садовому кольцу попал на видео

Мослента

Правительственная делегация во главе с китайским лидером Си Цзиньпином на автомобилях в сопровождении мотоциклистов проехала по пустому, специально перекрытому для других машин Садовому кольцу. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

На кадрах запечатлено, как кортеж председателя КНР следует по пустой дороге в центре Москвы. Их авто сопровождают полицейские машины с мигалками.

Как сообщают «Известия», глава КНР Си Цзиньпин уже прибыл в Дом правительства на переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В пресс-службе столичного Дептранса напомнили, что с 14:00 до 19:00 в центре города ожидаются автомобильные пробки. Сейчас движение наиболее затруднено на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, Тверской улице и Кутузовском проспекте.

Вечером ожидаются пробки в девять баллов, сложнее всего автомобилистам будет проехать по Бульварному и Садовому кольцу.

Накануне представители китайской общины вышли встречать главу КНР Си Цзиньпина на улицы Москвы.

Новости Москвы,Видео,Михаил Мишустин,Цзиньпин Си,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий