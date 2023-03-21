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21 минуту назад

Школу на 900 мест в Москворечье-Сабурово подключили к инженерным сетям

Москва24иещё 3

В столичном районе Москворечье-Сабурово подключили к инженерным сетям школу на 900 мест. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

Школу на 900 мест в Москворечье-Сабурово подключили к инженерным сетям
Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Акты технического присоединения выданы общеобразовательной организации на 900 мест, которая расположена в районе Москворечье-Сабурово по адресу: 2-й Котляковский переулок, земельный участок 1/1Б", – следует из сообщения.

Как сообщил Левкин, здание будущей школы имеет "О"-образную форму с внутренним двором и аркой для проезда транспорта. Площадь образовательного учреждения составляет 16,4 тысячи квадратных метров.

В школе расположатся учебные кабинеты, пищеблок, обеденный зал, медкабинет и пространство для организации дополнительных занятий. Ученики смогут заниматься в спортивно-оздоровительной зоне, актовом зале и на территории IT-полигона.

Образовательное учреждение планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2023 года. Объект передадут в госсистему столичного образования.

Запуск школы будет осуществлен по поручению Сергея Собянина, который ранее поставил перед застройщиками задачу обеспечить новые кварталы Москвы объектами образования.

Ранее стало известно, что строительная готовность школы в Щаповском в ТиНАО составляет 60%. Образовательный комплекс рассчитан на 800 детей. В школе оборудуют необходимые пространства для изучения дисциплин, а также для занятий творчеством и исследовательской деятельности.

Новости Москвы,Сергей Левкин,Сергей Собянин,
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