Школу на 900 мест в Москворечье-Сабурово подключили к инженерным сетям

В столичном районе Москворечье-Сабурово подключили к инженерным сетям школу на 900 мест. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Акты технического присоединения выданы общеобразовательной организации на 900 мест, которая расположена в районе Москворечье-Сабурово по адресу: 2-й Котляковский переулок, земельный участок 1/1Б", – следует из сообщения.

Как сообщил Левкин, здание будущей школы имеет "О"-образную форму с внутренним двором и аркой для проезда транспорта. Площадь образовательного учреждения составляет 16,4 тысячи квадратных метров.

В школе расположатся учебные кабинеты, пищеблок, обеденный зал, медкабинет и пространство для организации дополнительных занятий. Ученики смогут заниматься в спортивно-оздоровительной зоне, актовом зале и на территории IT-полигона.

Образовательное учреждение планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2023 года. Объект передадут в госсистему столичного образования.

Запуск школы будет осуществлен по поручению Сергея Собянина, который ранее поставил перед застройщиками задачу обеспечить новые кварталы Москвы объектами образования.