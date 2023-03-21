Больше 23 тысяч москвичей продлили парковочное разрешение онлайн

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с конца 2022 года мы упростили порядок получения парковочных разрешений. Уже три месяца их можно продлевать в одно нажатие онлайн. За это время новым способом воспользовались более 23 тыс. москвичей», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.