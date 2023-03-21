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1 час назад

Более 23 тыс. москвичей воспользовались с декабря новым сервисом оформления парковочных разрешений

Агентство «Москва»иещё 1

С декабря 2022 года новым сервисом с упрощенным порядком оформления парковочных разрешений воспользовались более 23 тыс. москвичей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Больше 23 тысяч москвичей продлили парковочное разрешение онлайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с конца 2022 года мы упростили порядок получения парковочных разрешений. Уже три месяца их можно продлевать в одно нажатие онлайн. За это время новым способом воспользовались более 23 тыс. москвичей», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как уточняется, это почти в шесть раз больше, чем число продлений за такой же период годом ранее.

«Кроме того, получить разрешения теперь еще проще для многодетных семей - срок выдачи сократился до трех дней, а действовать они будут дольше: пока семья имеет статус многодетной», - добавил Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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