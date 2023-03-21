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28 минут назад

Москвичам пообещали до 10 градусов тепла 21 марта

Газета.Ru

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают столичный регион во вторник, 21 марта, сообщает "Москва 24". Температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов. Скорость южного и юго-западного ветров составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 744 миллиметра ртутного столба. Желтый уровень погодной опасности вновь был продлен в Москве и области из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 13:00 среды, 22 марта. Как напоминает сайт "Подмосковье сегодня", ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова пообещала москвичам температуру выше климатической нормы к концу марта и приход метеорологической весны. По ее словам, март этого года характеризуется переизбытком осадков.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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