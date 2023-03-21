Собянин рассказал о новых крупных производствах в Москве

Сергей Собянин рассказал о новых крупных производствах в столице.

Фото: Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

"Пять крупных производств появятся в Москве в этом году", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в 2023 году "МонАрх" планирует ввести в эксплуатацию роботизированный завод по выпуску крупногабаритных модулей для возведения домов. Также на востоке Москвы Черкизовский мясоперерабатывающий завод достраивает производственные объекты, а на севере столицы Лианозовский молочный комбинат введет производственные очистные сооружения.

Кроме того, разработчик и производитель электроники "ИТЭЛМА" откроет инженерный центр на юге города, "Инвест Девелопмент" запустит промышленный парк в ТиНАО.

Собянин уточнил, что всего инвесторы вложили в пять проектов порядка 19 миллиардов рублей. На этих предприятиях смогут работать более 3,4 тысячи человек.

Мэр Москвы добавил, что каждый объект возводится при поддержке города. Для реализации этих проектов инвесторы получают землю в аренду без торгов.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что два предприятия по производству очков и лекарственных препаратов возведут на юге Москвы. Производства разместятся на территории площадью 1,2 гектара.