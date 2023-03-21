Новый велопешеходный мост через Яузу свяжет два района Москвы

В столице возведут новый велопешеходный мост через реку Яузу, который свяжет районы Басманный и Лефортово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

«Главным его украшением и основой конструкцией станет смотровая площадка-амфитеатр над водой», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Спуститься к набережным помогут лестницы, пандусы и лифты.Строительство моста входит в план развития территории Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Новое сооружение на Рубцовской набережной расположат рядом с университетским корпусом, а на Госпитальной набережной – у возводящегося общежития.