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1 час назад

Новый велопешеходный мост через Яузу свяжет 2 района Москвы

РИАМОиещё 6

В столице возведут новый велопешеходный мост через реку Яузу, который свяжет районы Басманный и Лефортово, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый велопешеходный мост через Яузу свяжет два района Москвы
Фото: © Сайт мэра Москвы© Сайт мэра Москвы

«Главным его украшением и основой конструкцией станет смотровая площадка-амфитеатр над водой», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Спуститься к набережным помогут лестницы, пандусы и лифты.Строительство моста входит в план развития территории Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Новое сооружение на Рубцовской набережной расположат рядом с университетским корпусом, а на Госпитальной набережной – у возводящегося общежития.

Сдача в эксплуатацию моста намечена на 2025 год.

Новости Москвы,Сергей Собянин,МГТУ им. Баумана,
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