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52 минуты назад

Московский муфтий заявил о новом значении мечетей для Москвы

Мослента

О новом значении мечетей для Москвы заявил в беседе с «Мослентой» первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов. Он рассказал о важности мечетей для международных отношений.

Московский муфтий заявил о новом значении мечетей для Москвы
Фото: ТАССТАСС

«Россия сейчас провозгласила поворот на Восток, нашими партнерами остались мусульманские страны. В связи с этим мечети в Москве приобретают новое значение. Очень много иностранцев посещают Московскую Соборную мечеть, как экскурсионную точку, где важно побывать, так как их президенты, их короли там были», — сказал московский муфтий.

Для примера Мухетдинов рассказал, что столичную мечеть посетили премьер-министр Пакистана, президенты Ирана и Турции.

Ранее были раскрыты причины построить новые мечети в Москве.

Новости Москвы,Дамир Мухетдинов,Духовное управление мусульман,
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