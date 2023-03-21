Московский муфтий заявил о новом значении мечетей для Москвы

«Россия сейчас провозгласила поворот на Восток, нашими партнерами остались мусульманские страны. В связи с этим мечети в Москве приобретают новое значение. Очень много иностранцев посещают Московскую Соборную мечеть, как экскурсионную точку, где важно побывать, так как их президенты, их короли там были», — сказал московский муфтий.