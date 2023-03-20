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20 минут назад

Совята-пуховички появились на природных территориях Москвы

Вечерняя Москва

На природных территориях Москвы начали появляться совята-пуховички. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Совята-пуховички появились на природных территориях Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Некоторые пернатые обзаводятся потомством в январе. К ним относятся в том числе серые неясыти и ушастые совы.

Подросшие совята, которые изучают мир вокруг них, могут из-за неуклюжести выпасть из гнезда. Если это случилось в месте, которое представляет для пуховичка опасность, необходимо помочь пернатому вернуться в гнездо или пересадить его на верхний ярус дерева рядом с ним, предупредили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Специалисты рекомендуют вернуть выпавшего совенка, предварительно укрыв чем-нибудь руки. В противном случае птенец может впитать посторонние запахи, которые спугнут родителей пернатого.

Забирать пуховичков домой нельзя. Серые неясыти и ушастые совы являются редкими и исчезающими объектами животного мира. Они занесены в Красную книгу Москвы.

В случае если птенец остался без попечения родителей, можно обратиться на горячую линию. Специалисты передадут пуховичка в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования, где пернатому помогут окрепнуть и вернуться в естественную среду обитания.

В 2023 году в экологических центрах и на природных территориях столицы откроются 40 новых экокружков. Посетители занятий научаться создавать мультфильмы, делать поделки из вторсырья, а также определять виды птиц, растений и животных.

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