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33 минуты назад

Стало известно о состоянии медведя Диксона в Московском зоопарке

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О состоянии белого медведя Диксона в своем Telegram-канале рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, у проходящего реабилитацию раненого хищника стали лучше двигаться задние парализованные лапы, а раны на них постепенно затягиваются.

Акулова сообщила, что животное чувствует себя удовлетворительно. Ветврачи отмечают, что движения задних лап с каждым днем становятся все более выраженными.

У медведя по-прежнему наблюдается хороший аппетит. Чтобы стимулировать двигательную активность хищника, зоологи стали подвешивать еду к верху вольера. Так, чтобы достать кусок мяса, Диксону необходимо приложить усилия и подтянуться.

Ранее гендир столичного зоопарка сообщала, что специалисты нашли способ облегчить передвижение Диксона по вольеру.

Новости Москвы,Видео,Светлана Акулова,
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