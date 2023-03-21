Москвичей предупредили о затруднениях движения в центре столицы

Они будут фиксироваться в период с 14:00 до 19:00. В Дептрансе призвали горожан использовать для поездок городской транспорт.К этому часу в Москве 7 баллов. Затруднено движение на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, улице Тверская, Кутузовском проспекте.

Вечером ожидается 9 баллов. Сложности будут отмечаться в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК.