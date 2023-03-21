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23 минуты назад

Москвичей предупредили о затруднениях движения в центре столицы

Говорит Москваиещё 2

Они будут фиксироваться в период с 14:00 до 19:00. В Дептрансе призвали горожан использовать для поездок городской транспорт.К этому часу в Москве 7 баллов. Затруднено движение на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, улице Тверская, Кутузовском проспекте.

Вечером ожидается 9 баллов. Сложности будут отмечаться в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК.

Сегодня в Москве начался второй день визита Си Цзиньпина. Председатель КНР находится на встрече с премьером Михаилом Мишустиным в Доме правительства. Далее запланированы переговоры с Владимиром с Путиным.

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