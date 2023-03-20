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40 минут назад

Медведь Диксон начал чаще гулять на улице

Вечерняя Москва

Белый медведь Диксон стал чаще выходить на прогулки по уличному вольеру. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Медведь Диксон начал чаще гулять на улице
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Движения полярного медведя становятся все более выраженными, отмечает Акулова. Кроме того, лапы Диксона начинают потихоньку заживать.

— В целом Диксон, насколько это возможно, ведет себя активно, у него по-прежнему хороший аппетит. Но теперь зоологи не просто прячут для него угощения в коробки, а все чаще подвешивают их к верху вольера, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Накануне Акулова сообщила, что пожилые обитатели Московского зоопарка — медведи Роза и Аладдин — постепенно выходят из зимней спячки. Уже совсем скоро они выйдут на свежий воздух, и посетители смогут вновь наблюдать за их поведением.

10 марта директор Московского зоопарка поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

В период с 10 по 28 марта посетители Московского зоопарка не смогут воспользоваться главным входом. Его закрыли из-за технических работ.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
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