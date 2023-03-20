Медведь Диксон начал чаще гулять на улице

— В целом Диксон, насколько это возможно, ведет себя активно, у него по-прежнему хороший аппетит. Но теперь зоологи не просто прячут для него угощения в коробки, а все чаще подвешивают их к верху вольера, — написала Акулова в своем Telegram-канале.