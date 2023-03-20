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6 минут назад

Пробки в Москве достигли 10 баллов

ТАСС

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в понедельник достигла максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленно.

Пробки в Москве достигли 10 баллов
Фото: ТАССТАСС

По данным на 18:30, скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Раушской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском и Ленинградском, нескольких других вылетных магистралях. Движение особенно затруднено почти по всем Садовому, Бульварному кольцам и Третьему транспортному кольцу, а также на юго-западе, западе, юге, востоке, юго-востоке и северо-западе МКАД.

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