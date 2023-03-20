Пробки в Москве достигли 10 баллов

По данным на 18:30, скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Раушской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском и Ленинградском, нескольких других вылетных магистралях. Движение особенно затруднено почти по всем Садовому, Бульварному кольцам и Третьему транспортному кольцу, а также на юго-западе, западе, юге, востоке, юго-востоке и северо-западе МКАД.