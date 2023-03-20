Москвичей пригласили провести эко-выходные

Провести эко-выходные пригласили москвичей организаторы фестиваля Eco Friendly Fest 2023. Мероприятие пройдет с субботы по воскресенье, 1-2 апреля, на территории дизайн-завода Флакон, рассказали они «Мосленте». Вход свободный по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Фото: Мослента Мослента

Гости фестиваля смогут познакомиться с эко-брендами, пообщаться с приглашенными экспертами в области экологии, а также внести свой вклад в защиту окружающей среды, сдав на переработку мусор, ненужную одежду и аксессуары. Кроме того, там можно будет обменяться прочитанными книгами с другими посетителями.

Также в рамках фестиваля пройдет треш-арт выставка, где свои работы представит художник Иван Замес. Он покажет арт-объекты из вещей, которые обычно выбрасывают. По мнению организаторов, это позволяет взглянуть на проблемы переработки под новым углом.