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23 минуты назад

Москвичей предупредили об опасности весеннего льда

Вечерняя Москва

Весной выход на лед может стать причиной несчастных случаев. Об этом в понедельник, 20 марта, напомнили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Москвичей предупредили об опасности весеннего льда
Фото:  Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

После потепления лед становится рыхлым и пористым. В частности, он не издает звуков под тяжестью человеческого тела, а сразу крошится и разрушается.

Любители рыбалки рискуют не заметить трещины на ледяном покрытии. Это может привести к падению в воду.

— Спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы столицы, беседуют с отдыхающими. Под особым контролем – места выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах, — пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ранее стало известно, что основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов с компанией отмечал день рождения на берегу Волги. Когда молодые люди вышли танцевать на реку, покров водоема не выдержал, и четыре человека провалилось под лед. Один мужчина погиб по дороге в больницу. Позднее удалось найти и опознать тело самого музыканта.

Новости Москвы,Дмитрий Свиргунов,
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