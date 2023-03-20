Москвичей предупредили об опасности весеннего льда

Весной выход на лед может стать причиной несчастных случаев. Об этом в понедельник, 20 марта, напомнили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

После потепления лед становится рыхлым и пористым. В частности, он не издает звуков под тяжестью человеческого тела, а сразу крошится и разрушается.

Любители рыбалки рискуют не заметить трещины на ледяном покрытии. Это может привести к падению в воду.

— Спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы столицы, беседуют с отдыхающими. Под особым контролем – места выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах, — пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».