Русаковский путепровод начали строить в Москве для запуска МЦД-3

В Москве началось строительство Русаковского путепровода для запуска третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3), сообщила пресс-служба Российских железных дорог.
«Начали строить новый однопутный Русаковский путепровод для МЦД-3 в Москве. Установим его на Митьковской соединительной ветви - ключевом звене будущего третьего диаметра, он расположится рядом с действующим сооружением, построенным в конце XIX века», - говорится в материале.
Как уточняется, мост над ул. Русаковская будет состоять из двух пролетных строений общей длиной 57,3 м и весом 225 тонн.
Конструкцию собирают на стройплощадке, а устанавливать будут с помощью тяжелой техники. Уже проведены подготовительные мероприятия по выносу коммуникаций и возведению подпорной стены. Сейчас проводятся буровые работы для фундаментов опор моста.
В этом году в Московском регионе планируется ввести в эксплуатацию еще несколько путепроводов: в пос. Малино на Ленинградском направлении, Николаевский на Ярославском направлении, тоннельного типа на станции «Москва-Пассажирская-Казанская».