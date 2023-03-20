Русаковский путепровод начали строить в Москве для запуска МЦД-3

В Москве началось строительство Русаковского путепровода для запуска третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3), сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Начали строить новый однопутный Русаковский путепровод для МЦД-3 в Москве. Установим его на Митьковской соединительной ветви - ключевом звене будущего третьего диаметра, он расположится рядом с действующим сооружением, построенным в конце XIX века», - говорится в материале.

Как уточняется, мост над ул. Русаковская будет состоять из двух пролетных строений общей длиной 57,3 м и весом 225 тонн.

Конструкцию собирают на стройплощадке, а устанавливать будут с помощью тяжелой техники. Уже проведены подготовительные мероприятия по выносу коммуникаций и возведению подпорной стены. Сейчас проводятся буровые работы для фундаментов опор моста.