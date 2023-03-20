Аналитики спрогнозировали двукратный рост ввода ТЦ в Москве

В этом году в Москве планируется ввести в эксплуатацию торговые центры общей площадью 292 тыс. кв. м. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщило РБК со ссылкой на компанию IBC Real Estate.

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«В Москве планируется ввод 15 торговых центров площадью 292 тыс. кв. м. Почти половина от общего ввода торговых площадей занимает ТПУ «Селигерская» — 145 тыс. кв. м», — сообщили в компании.

В компании уточнили, что в прошлом году по всей России было введено 305 тыс. кв. м торговой недвижимости. Это втрое меньше, чем в 2021 году (913 тыс. кв. м) и является минимальным показателем за всю 20-летнюю историю наблюдений.