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58 минут назад

РБК: аналитики спрогнозировали двукратный рост ввода ТЦ в Москве в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

В этом году в Москве планируется ввести в эксплуатацию торговые центры общей площадью 292 тыс. кв. м. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщило РБК со ссылкой на компанию IBC Real Estate.

Аналитики спрогнозировали двукратный рост ввода ТЦ в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве планируется ввод 15 торговых центров площадью 292 тыс. кв. м. Почти половина от общего ввода торговых площадей занимает ТПУ «Селигерская» — 145 тыс. кв. м», — сообщили в компании.

В компании уточнили, что в прошлом году по всей России было введено 305 тыс. кв. м торговой недвижимости. Это втрое меньше, чем в 2021 году (913 тыс. кв. м) и является минимальным показателем за всю 20-летнюю историю наблюдений.

Ситуация на рынке коммерческой недвижимости в России начала постепенно восстанавливаться. Fashion-операторы, заведения общепита, специализированные ретейлеры чаще стали открывать новые торговые точки и магазины, написал ранее «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. По данным NF Group, в конце прошлого года в Москве вакантность в торговых центрах достигала 15,6% на фоне ухода западных брендов. Уже в начале 2023 года ситуация стабилизировалась. Аналитики посчитали, что вакантные места заняли итальянские марки и ретейлеры из Турции, Армении, Китая и Белоруссии.

Новости Москвы,Коммерсант,
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