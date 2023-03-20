Бирюков: Воздух в Москве зимой был чище из-за ветра и осадков

«На протяжении всего зимнего периода в городе сохранялись интенсивные условия рассеивания, что благоприятно сказалось на качестве атмосферного воздуха. Обилие осадков в декабре, когда их выпало в 2,3 раза больше, чем обычно, ветреный январь и февраль с осадками различной интенсивности поддерживали пониженный уровень загрязнения. Наилучшие условия для рассеивания были зафиксированы в феврале», - сказал он.