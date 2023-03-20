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1 час назад

Бирюков: Воздух в Москве зимой был чище из-за ветра и обильных осадков

Агентство «Москва»

Прошедшей зимой воздух в столице благодаря ветру и обильным осадкам был чище, чем год назад. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков: Воздух в Москве зимой был чище из-за ветра и осадков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На протяжении всего зимнего периода в городе сохранялись интенсивные условия рассеивания, что благоприятно сказалось на качестве атмосферного воздуха. Обилие осадков в декабре, когда их выпало в 2,3 раза больше, чем обычно, ветреный январь и февраль с осадками различной интенсивности поддерживали пониженный уровень загрязнения. Наилучшие условия для рассеивания были зафиксированы в феврале», - сказал он.

Низкий уровень загрязнения был зафиксирован на всех типах городских территорий, подчеркнул заммэра.

«Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, концентрации основных загрязняющих веществ в целом оказались ниже, чем в аналогичный зимний период 2021-2022 годов. Так, например, средние концентрации оксида углерода были ниже на 2%, диоксида азота - на 4%, взвешенных частиц РМ10 - на 5%», - уточнил Бирюков.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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