В Москве ожидается плюсовая температура

В ночь на среду в Москве ожидается первая этой весной ночь с плюсовой температурой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, дневные температуры на этой неделе в столице будут достигать двузначных положительных значений.
«В Москве в ближайшую ночь температура еще ноль - минус два градуса, а в следующую ночь — уже положительные ночные температуры. Минимальные температуры ночью пока еще были отрицательные. В ночь на среду будет первая ночь, когда температура будет выше нуля», — приводит слова специалиста РИА «Новости.
При этом в четверг днем в Москве прогнозируют от девяти до 11 градусов тепла, в пятницу — пять-десять. По словам Вильфанда, такой температурный режим опережает погоду «примерно на месяц».
Ранее «Парламентская газета» сообщила, что москвичей в понедельник ждет до семи градусов тепла без осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в течение дня юго-западный ветер будет дуть со скоростью два-семь метров в секунду.
Между тем, как заявили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика», 12 авиарейсов из числа задержанных в Сочи из-за тумана будут выполнены в понедельник и вторник, полностью же расписание нормализуется к вечеру 20 марта.