В Москве выявили 1 282 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 282 против 1 700 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

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Всего в столице с начала пандемии выявили 3 459 456 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 5 против 7 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 48 378 смертей из-за коронавируса. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 414 - до 3 262 469.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 294 против 1 383 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 904 109 случаев заражения.