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57 минут назад

В Москве выявили 1 282 случая заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 1

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 282 против 1 700 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В Москве выявили 1 282 случая заражения коронавирусом за сутки
Фото: ТАССТАСС

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 459 456 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 5 против 7 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 48 378 смертей из-за коронавируса. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 414 - до 3 262 469.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 294 против 1 383 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 904 109 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 195, до 1 852 930, число умерших возросло на 7, до 37 300.

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