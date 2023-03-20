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32 минуты назад

Собянин: Московские парки начали подготовку к весеннему сезону

Агентство «Москва»иещё 3

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о начале подготовки столичных парков к весеннему сезону.

Московские парки начали подготовку к весеннему сезону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Весне дорогу. Завершаем зимний сезон в столичных парках и начинаем подготовку к теплому времени года. Всю зиму в Москве работали катки, горки, лыжные трассы, проходили спортивные соревнования, праздники, разнообразные экскурсии, мастер-классы и многое другое. Самым любимым развлечением горожан было катание на коньках. На бесплатных площадках «Московских сезонов» побывали больше 550 тыс. человек, на катках в парках культуры и отдыха - больше 725 тыс. человек», - написал мэр.

Он отметил, что лыжные трассы тоже пользовались популярностью. Так, по словам мэра, сотрудники парков подготовили почти 165 км трасс. Впервые за несколько лет трехкилометровая лыжня открылась в Парке Горького.

«Дети и взрослые с удовольствием катались с горок. Самыми длинными были: искусственная горка в парке 50-летия Октября и снежная - в музее-заповеднике «Царицыно». На экскурсии и интерактивные программы в Московскую усадьбу Деда Мороза пришли 265 тыс. гостей. Всего в зимних мероприятиях приняли участие больше 7,5 млн человек», - рассказал мэр.

Собянин подчеркнул, что с приходом весны планируется благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, приводить в порядок детские и спортивные площадки и другую инфраструктуру.

«Начнут работу прокаты велосипедов, самокатов, роликовых коньков. К маю откроем сезон фонтанов. На весну уже запланировано больше тысячи разных тематических мероприятий и активностей в парках. Большинство программ будут бесплатными», - добавил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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