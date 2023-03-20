Московские парки начали подготовку к весеннему сезону

«Весне дорогу. Завершаем зимний сезон в столичных парках и начинаем подготовку к теплому времени года. Всю зиму в Москве работали катки, горки, лыжные трассы, проходили спортивные соревнования, праздники, разнообразные экскурсии, мастер-классы и многое другое. Самым любимым развлечением горожан было катание на коньках. На бесплатных площадках «Московских сезонов» побывали больше 550 тыс. человек, на катках в парках культуры и отдыха - больше 725 тыс. человек», - написал мэр.