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34 минуты назад

Более 200 новых пешеходных переходов появится в Москве в 2023 году

ТАСС

Власти Москвы с учетом обращений жителей реализуют более 300 дорожных проектов в 2023 году, среди них - новые пешеходные переходы, обновленная разметка и изменение скоростного режима на участках магистралей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Более 200 новых пешеходных переходов появится в Москве в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москве в 2023 году появится больше 200 новых пешеходных переходов, а еще - 20 "вафельных" перекрестков и больше 50 островков безопасности. Всего реализуем больше 300 проектов по улучшению дорожной инфраструктуры Москвы. Что еще сделаем: внесем 100 изменений в дорожной разметке, которые помогут сократить время в пути и снизить аварийность, на 5 магистралях выровняем скоростной режим - водители смогут проезжать плавно, без резкого торможения. Будет меньше аварий и "невнимательных" штрафов", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что с января в Москве было организовано 24 новых пешеходных перехода, в том числе один диагональный и пять в Зеленограде; обустроено 515 парковочных мест, в том числе 69 для людей с инвалидностью; изменена скорость на 10 участках для повышения безопасности движения, особенно у школ и других соцобъектов; также была выровнена скорость на четырех магистралях города.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
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