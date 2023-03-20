Более 200 новых пешеходных переходов появится в Москве в 2023 году

"В Москве в 2023 году появится больше 200 новых пешеходных переходов, а еще - 20 "вафельных" перекрестков и больше 50 островков безопасности. Всего реализуем больше 300 проектов по улучшению дорожной инфраструктуры Москвы. Что еще сделаем: внесем 100 изменений в дорожной разметке, которые помогут сократить время в пути и снизить аварийность, на 5 магистралях выровняем скоростной режим - водители смогут проезжать плавно, без резкого торможения. Будет меньше аварий и "невнимательных" штрафов", - сообщили в пресс-службе.