Городские службы приступили к подготовке набережных Москвы к навигации

Все работы завершат до конца апреля.
Началась подготовка набережных к открытию навигации, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Начались работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала», — рассказал заммэра.
Планируется провести комплекс мероприятий по очистке и текущему ремонту набережных. Все работы завершат до конца апреля.
По словам Петра Бирюкова, в рамках подготовки специалисты очистят сооружения от снега и наледи, проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары.
«Запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений», — добавил он.
В этом году на 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия. Такие работы проводят раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.