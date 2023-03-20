Городские службы приступили к подготовке набережных Москвы к навигации

Все работы завершат до конца апреля.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

Началась подготовка набережных к открытию навигации, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Начались работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала», — рассказал заммэра.

Планируется провести комплекс мероприятий по очистке и текущему ремонту набережных. Все работы завершат до конца апреля.

По словам Петра Бирюкова, в рамках подготовки специалисты очистят сооружения от снега и наледи, проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары.

«Запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений», — добавил он.