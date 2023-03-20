День открытых дверей пройдет в городских библиотеках и культурных центрах

Программы подготовили более 300 площадок.

Фото: Центральная городская молодежная библиотека имени М.А. Светлова Центральная городская молодежная библиотека имени М.А. Светлова

Москвичей и гостей столицы 25 марта приглашают посетить библиотеки и культурные центры. В рамках познавательной акции «Единый день открытых дверей» пройдут встречи с писателями, в том числе детскими, мастер-классы, экскурсии, фотовыставки и многое другое, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Видео дня

«Свои программы к единому дню открытых дверей подготовили больше 300 площадок. Запланированы мероприятия самых разных форматов. В библиотеках можно будет познакомиться с авторами популярных произведений, послушать лекции о литературе и побывать на книжных выставках. В культурных центрах состоятся отчетные выступления музыкальных и танцевальных коллективов, зрителям представят театральные постановки и предложат присоединиться к кинопоказам», — рассказала Наталья Сергунина.

В Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова в 15: 15 проведут мастер-класс по мультипликации. Дети познакомятся с технологией создания анимации, придумают сценарий мультфильма и снимут его. В центре культуры «Сцена» (улица Островитянова, дом 15, корпус 1) в 14:00 актриса Анна Попова проведет экскурсию и расскажет, как устроен театр, пригласит в мастерскую, где делают декорации, покажет реквизит и коллекцию костюмов.

В библиотеке № 134 (3-й квартал Капотни, дом 13) в 17:00 в формате деловой игры состоится мастер-класс по журналистике. Слушатели познакомятся с профессией, освоят несколько упражнений для развития воображения, концентрации, памяти, внимания, а также напишут заметку на произвольную тему.

В детской библиотеке № 138 (Касимовская улица, дом 21) в 17:00 для детей в возрасте от пяти до восьми лет пройдет открытое занятие по литературе. Юные гости познакомятся с интересными книгами, научатся работать с текстом, вдумчиво читать и слушать, анализировать и обсуждать. А в библиотеке № 77 (11-я Парковая улица, дом 19) посетителей ждет программа, посвященная Арктике. С 10:00 до 12:00, все желающие примут участие в мастер-классе по подготовке к экспедиции и в тематической игре. С 12:00 можно будет пойти на экскурсию по палеонтологическому музею библиотеки. С 13:00 до 14:00 запланирована детская лекция «Гляциология», участники которой проведут опыты со льдом.

В Доме культуры «Пересвет» (поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, дом 31, строение 3) в 16:00 гостей ждет музыкальный концерт «Песня русская — река». В культурном центре «Лидер» (Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2) в 13: 20 состоится открытое занятие ансамбля народной песни «Зоренька». Дети познакомятся с хороводными, плясовыми, лирическими, фольклорными и народными песнями.