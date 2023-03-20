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1 час назад

Москва выставила на торги здание XIX века в районе Арбат

Вечерняя Москваиещё 4

Предприниматели могут приобрести на открытом аукционе дореволюционное здание XIX века в районе Арбат площадью более 300 квадратных метров. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Москва выставила на торги здание XIX века в районе Арбат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— На городские торги выставлено двухэтажное здание площадью 326,8 квадратного метра в районе Арбат. Объект будет реализован вместе с земельным участком площадью 1,5 сотки. Открытый аукцион состоится 31 марта, — сказал он.

Уточняется, что новый собственник сможет разместить здесь выставочный зал, музей, художественную галерею и другие учреждения досуга и культуры. Здание построено в 1890 году, но оно не имеет строгих требований по эксплуатации и не является объектом культурного наследия.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 22 марта. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную электронную подпись, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 марта Щербаков сообщил, что многоуровневый наземный паркинг в столичном районе Южное Бутово выставлен на торги. Парковка расположена на улице Брусилова, между Симферопольским и Варшавским шоссе. Отмечается, что площадь парковки составляет 16,2 тысячи квадратных метров.

Новости Москвы,Иван Щербаков,
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