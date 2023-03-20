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22 минуты назад

Мобильное приложение появилось у проекта «Город заданий»

Агентство «Москва»иещё 4

У проекта «Город заданий» появилось мобильное приложение, с его помощью можно увидеть доступные задания, найти ближайшие из них на карте, ознакомиться с инструкцией и отправить отчет о выполнении. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Мобильное приложение появилось у проекта «Город заданий»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Участники проекта уже протестировали приложение. Пользователям предлагали установить его, выполнить несколько заданий и заполнить отчетную форму. В результате разработчики получили детализированное описание достоинств и недочетов в работе приложения, исправили мелкие ошибки и оптимизировали финальную версию. Структура мобильного приложения «Города заданий» привычна пользователям веб-версии проекта. В нем доступно пять разделов: «Задания», «Карта», «История», «Новости» и «Профиль», - говорится в материале.

Отмечается, что приложение можно установить на устройства с операционной системой Android и iOS. Кроме того, скачать приложение можно в RuStore и AppGallery. «Город заданий» - проект правительства Москвы, созданный для привлечения жителей к выполнению задач органов исполнительной власти с пользой для столицы. С момента запуска проекта к нему присоединились свыше 120 тыс. человек. Пользователи успешно выполнили задания более 1,5 млн раз. Чтобы присоединиться к проекту, надо ввести на сайте «Город заданий» логин и пароль от профиля на mos.ru. К выполнению различных задач допускаются пользователи только с полной учетной записью. После авторизации в проекте можно ознакомиться со списком заданий, которые отобразятся в виде ленты. Проект «Город заданий» развивают ГКУ «Новые технологии управления» совместно с департаментом информационных технологий Москвы.

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