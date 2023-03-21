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38 минут назад

Синоптики пообещали москвичам потепление до +13 градусов в выходные

Говорит Москваиещё 5

В ночные часы столбики термометров зафиксируют отметку +7-мь.

Москвичам пообещали потепление до +13 градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие показатели соответствуют майским значениям, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Супертёплая погода на этой неделе, температура на 5-6 градусов превышает норму. Такая погода практически на четыре недели опережает своё развитие. Ночные температуры будут положительными, причём существенно положительными. В ночь на среду в Москве +1…+3 градуса, а в ночь на пятницу +5…+7. Эта погода по температуре будет просто майская», — заявил специалист «Интерфаксу».

Днём в столичном регионе также будет тепло, добавил Вильфанд. В субботу, по прогнозам, воздух в Москве может прогреться до +13 градусов.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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