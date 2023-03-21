Москвичам пообещали потепление до +13 градусов

«Супертёплая погода на этой неделе, температура на 5-6 градусов превышает норму. Такая погода практически на четыре недели опережает своё развитие. Ночные температуры будут положительными, причём существенно положительными. В ночь на среду в Москве +1…+3 градуса, а в ночь на пятницу +5…+7. Эта погода по температуре будет просто майская», — заявил специалист «Интерфаксу».