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49 минут назад

Сергей Собянин: На станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора

Mos.ruиещё 5

Больше всего подъемников установлено на станции «Печатники». Там их 17.

Собянин: На станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора
Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыМ. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) установлено 252 современных эскалатора. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Рекордсмен по количеству эскалаторов на восточном участке — станция “Печатники”. Здесь их 17. Они связывают три уровня станции и помогают пассажирам пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию и на МЦД-2», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Все вместе взятые эскалаторы на БКЛ в 15 раз выше главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, их суммарная длина — более семи километров. Самый длинный эскалатор расположен на станции «Марьина Роща». Его длина составляет 130 метров.

Новости Москвы,Сергей Собянин,МГУ,
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