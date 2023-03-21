Собянин: На станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора

«Рекордсмен по количеству эскалаторов на восточном участке — станция “Печатники”. Здесь их 17. Они связывают три уровня станции и помогают пассажирам пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию и на МЦД-2», — написал Мэр Москвы.