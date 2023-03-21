Собянин: На станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора

Больше всего подъемников установлено на станции «Печатники». Там их 17.
На станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) установлено 252 современных эскалатора. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Рекордсмен по количеству эскалаторов на восточном участке — станция “Печатники”. Здесь их 17. Они связывают три уровня станции и помогают пассажирам пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию и на МЦД-2», — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Все вместе взятые эскалаторы на БКЛ в 15 раз выше главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, их суммарная длина — более семи километров. Самый длинный эскалатор расположен на станции «Марьина Роща». Его длина составляет 130 метров.