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26 минут назад

Более 360 км дорог построили в ТиНАО за 11 лет - Собянин

Агентство «Москва»иещё 2

Более 360 км дорог построили в ТиНАО за 11 лет, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Более 360 км дорог построили в ТиНАО за 11 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Больше 360 км дорог построили в ТиНАО почти за 11 лет. Это около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, включая 5 путепроводов через железнодорожные пути и 37 мостов», - написал Сергей Собянин.

Он уточнил, что проведена реконструкция Калужского шоссе, построен его дублер - автодорога «Марьино - Саларьево», запущены три участка магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе», октрыто движение по нескольким трассам, построены транспортные развязки и новые выезды из населенных пунктов на магистральные трассы.

Мэр Москвы добавил, что в настоящее время в стадии строительства находится еще один дублер Калужского и Киевского шоссе - трасса «Мамыри - Пенино - Шарапово», а также четвертый участок магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». «В этом году откроем движение по автодороге «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево». Проект включает в себя путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакаду вдоль Варшавского шоссе и мост через реку Десну. Формирование основного транспортного каркаса ТиНАО завершим уже в 2023 году. А до конца 2024 года введем в эксплуатацию еще 70 км дорог», - заключил Сергей Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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