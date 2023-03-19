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1 час назад

В Москве территорию более 160 школ и детсадов благоустроят к 1 сентября

ТАСС

Благоустройство территорий свыше 160 школ и детских садов планируется провести в Москве к началу нового учебного года, об этом в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве территорию более 160 школ и детсадов благоустроят к 1 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К 1 сентября мы благоустроим территории больше 160 школ и детсадов. Главная задача - сделать современные и безопасные пространства для учащихся", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал, что в рамках благоустройства планируется обновить существующие пешеходные дорожки, а также проложить новые. Кроме того, будут отремонтированы и установлены детские площадки, приведены в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля. Дополнительно планируется озеленить территорию и установить новые системы освещения и видеонаблюдения.

Мэр отметил, что также на территориях школ создадут оборудованные спортивные кластеры, где смогут заниматься не только учащиеся, но и местные жители.

По словам Собянина, работы пройдут в период летних каникул, чтобы не мешать процессу обучения.

"За последние два года привели в порядок 600 территорий образовательных учреждений: 400 - в 2021 году, 200 - в 2022 году", - добавил он.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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