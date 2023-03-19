Москвич поделился правилами проезда «зайцем» в столичных трамваях

Правилами проезда «зайцем» в столичных трамваях в советские годы поделился в интервью «Мосленте» житель Мещанского района.

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Он объяснил, что тогда трамваи были двухвагонные и в каждом из вагонов было по одному кондуктору. Находились они почти всегда на задней площадке, из-за чего «зайцам» нужно было заходить посередине трамвая, со средней площадки.

Москвич признается, что, пользуясь этим правилом, его никогда не ловили. Проезд же тогда стоил несколько копеек, уточнил он.