В Москве начали продавать кувалды ЧВК "Вагнер" для домашнего декора

Изготовители мебели из Крылатского стали продавать кувалды с символикой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" для интерьера дома, сообщается в Telegram-канале "Осторожно, Москва".

Фото: Телеграм-канал «Осторожно, Москва» Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Московские изготовители мебели решили начать делать сувенирную продукцию, посвященную ЧВК "Вагнер". Менеджеры компании уверяют, что кувалды можно использовать только как декор. Этот предмет интерьера больше всего подойдет к стилю "лофт".

Рукоять кувалды выполнена из дерева. Символика ЧВК "Вагнер" нанесена на железный наконечник, который весит около семи килограммов. Кувалда продается вместе с ящиком.

Продавцы уверяют, что такой предмет интерьера уже пользуется широким спросом, хотя они лишь недавно начали продавать кувалды.