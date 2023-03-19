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27 минут назад

В Москве начали продавать кувалды ЧВК "Вагнер" для домашнего декора

Газета.Ru

Изготовители мебели из Крылатского стали продавать кувалды с символикой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" для интерьера дома, сообщается в Telegram-канале "Осторожно, Москва".

В Москве начали продавать кувалды ЧВК "Вагнер" для домашнего декора
Фото: Телеграм-канал «Осторожно, Москва»Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Московские изготовители мебели решили начать делать сувенирную продукцию, посвященную ЧВК "Вагнер". Менеджеры компании уверяют, что кувалды можно использовать только как декор. Этот предмет интерьера больше всего подойдет к стилю "лофт".

Рукоять кувалды выполнена из дерева. Символика ЧВК "Вагнер" нанесена на железный наконечник, который весит около семи килограммов. Кувалда продается вместе с ящиком.

Продавцы уверяют, что такой предмет интерьера уже пользуется широким спросом, хотя они лишь недавно начали продавать кувалды.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов получил кувалду в подарок от бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Новости Москвы,Евгений Пригожин,Сергей Миронов,Справедливая Россия,
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