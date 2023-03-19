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24 минуты назад

Более 6 тыс. объектов недвижимости получили адреса в Раменках за год

Агентство «Москва»иещё 1

За год более 6,2 тыс. объектов недвижимости получили адреса в кинематографическом квартале района Раменки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Более 6 тыс. объектов недвижимости получили адреса в Раменках за год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За год более 6,2 тыс. зданий, сооружений, помещений, машиномест и земельных участков получили адреса в кинематографическом квартале. Больше всего объектов адресовано на ул. Янковского и Василия Ланового - 2,3 и 1,8 тыс. соответственно. Помимо новых улиц, названных в честь знаменитых деятелей кино, в состав кинематографического квартала вошла ул. Мосфильмовская. На ней адреса присвоены уже 1,5 тыс. объектов», - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

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Уточняется, что в 2022 году в Раменках появилось 11 новых улиц. Все они были названы в честь выдающихся деятелей советского кино, а их наименования выбрали москвичи с помощью голосования в проекте «Активный гражданин».

«В районе кинематографического квартала на протяжении почти 100 лет работает киностудия «Мосфильм». Его улицы получили названия в честь Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Алексея Баталова, Евгения Евстигнеева, Иннокентия Смоктуновского, Олега Янковского, Фаины Раневской и Андрея Миронова», - пояснили в материале.

Как отмечается, решение о присвоении названий улицам в Москве принимает городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города. Объекты недвижимости, за исключением двух городских округов (Троицк и Щербинка) и территории инновационного центра «Сколково», адресует департамент городского имущества. Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) выполняет техническую часть этой работы.

Недвижимость в столице адресуют по инициативе города или в рамках предоставления государственной услуги, за которой могут обратиться собственники (физические или юридические лица) и их представители, а также кадастровые инженеры. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на портале mos.ru.

«При смене наименования улиц вносить изменения в регистрационные документы собственникам не потребуется. Данные из федеральной информационной адресной системы автоматически передаются в Росреестр. Актуальная информация об адресе будет отражена в новой выписке из Единого государственного реестра недвижимости», - цитируют в материле генерального директора МосгорБТИ Александра Кинева.

Новости Москвы,Максим Гаман,Александр Кинев,Алексей Баталов,Олег Янковский,Иннокентий Смоктуновский,Евгений Евстигнеев,Анатолий Папанов,Василий Лановой,Сергей Бондарчук,Андрей Миронов,Леонид Гайдай,Фаина Раневская,Олег Табаков,Сколково,Росреестр,Правительство Москвы,
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