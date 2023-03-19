Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

"Сегодня – День работников жилищно-коммунального хозяйства. Поздравляю 500 тысяч профессионалов, благодаря которым живет наш мегаполис. С вами приходит тепло и свет. Вы делаете Москву чище, краше, безопаснее, уютнее, помогаете тем, кому сегодня особенно тяжело", – подчеркнул он.