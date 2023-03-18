Добровольный квалификационный экзамен прошли 75 тысяч москвичей

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о проведении в столице добровольного квалификационного экзамена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Фото: m24.ru m24.ru

С момента запуска проекта в 2017 году аттестацию прошли 75 тысяч студентов и бакалавров.

"Интерес к добровольному квалификационному экзамену со стороны молодежи растет. В прошлом году в нем участвовали 27 тысяч человек – абсолютный рекорд за все время", – заявила вице-мэр.

Сергунина добавила, что в 2022 году было увеличено число доступных профессий – до 70. Новыми специальностями стали системный аналитик, дизайнер, продюсер и режиссер.

Наиболее востребованными профессиями за минувший год стали юрист, педагог, психолог, программист и экономист, подчеркнула заместитель мэра Москвы.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин также рассказал, что в 2023 году добровольный квалификационный экзамен впервые станет доступен состоявшимся профессионалам. Кроме того, в столице планируют создать клуб амбассадоров для студентов и участников проекта.