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1 час назад

Жителей Москвы предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

Мослента

О «желтом» уровне погодной опасности москвичей предупредили в Гидрометцентре России. Предупреждение в Москве и области объявили из-за гололедицы.

Объявление о непогоде действует в столице до 11:00 понедельника, 20 марта. На дорогах будет гололедица.

По информации синоптиков, в субботу в городе ожидается переменная облачность и до 2-4 градусов тепла. В воскресенье, 19 марта, характер погоды не изменится. 20 марта в столице потеплеет до семи градусов тепла, день пройдет без осадков.

В Москву пришла метеорологическая весна

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о пике роста атмосферного давления до 764 миллиметров ртутного столба.

Новости Москвы,Видео,Александр Шувалов,
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