О «желтом» уровне погодной опасности москвичей предупредили в Гидрометцентре России. Предупреждение в Москве и области объявили из-за гололедицы.

Объявление о непогоде действует в столице до 11:00 понедельника, 20 марта. На дорогах будет гололедица.

По информации синоптиков, в субботу в городе ожидается переменная облачность и до 2-4 градусов тепла. В воскресенье, 19 марта, характер погоды не изменится. 20 марта в столице потеплеет до семи градусов тепла, день пройдет без осадков.